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Стало известно число россиян, возращенных с территории Украины с начала СВО

ТАСС: с начала СВО с территории Украины возвращены 4492 россиянина
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

С начала специальной военной операции (СВО) с подконтрольной украинским властям территории возвращены почти 4,5 тысячи россиян. Об этом на основе информации министерства обороны и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ сообщает ТАСС.

В общей сложности было проведено 39 обменов, в результате которых были возвращены не менее 4492 граждан Российской Федерации.

25 мая сообщалось, что находившиеся в плену на Украине российские военнослужащие прилетели в Подмосковье с территории Белоруссии.

В течение трех дней — с 23 по 25 мая — Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «1000 на 1000», как договорились на переговорах в Стамбуле. На родину вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, все оговоренные условия были выполнены. Омбудсмен в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по обмену остальных пленных ведется.

Ранее Трамп преждевременно раскрыл детали обмена пленными РФ и Украины.

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