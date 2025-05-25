Освобожденные из плена российские военные приземлились в Подмосковье

Побывавшие в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские солдаты прилетели в Подмосковье с территории Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На опубликованном видео с военного аэродрома видно, как бойцы в дневное время покидают борт самолета. Как уточняется, по возвращении на родину военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях российского Минобороны.

В течение трех дней — с 23 по 25 мая — Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «1000 на 1000», как договорились на переговорах в Стамбуле. На родину вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, все оговоренные условия были выполнены. Омбудсмен в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по обмену остальных пленных ведется.

Сначала освобожденных из плена солдат РФ доставляют в Белоруссию. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их перевозят в Россию.

Ранее Трамп преждевременно раскрыл детали обмена пленными РФ и Украины.