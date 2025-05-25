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В Минобороны высказались о влиянии обмена пленными на мирное урегулирование на Украине

Фомин: РФ надеется, что обмен пленными поспособствует урегулированию на Украине
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Россия рассчитывает, что проведенный с Украиной обмен военнопленными поспособствует благоприятной атмосфере для обсуждения условий мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин, передает РИА Новости.

«Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме», — сказал замминистра.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились в Стамбуле. По данным Минобороны, из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Россия также передала 303 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Первый этап обмена состоялся 23 мая. Тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе выполнения боевых задач. Российских военных разместили в Белоруссии, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее на Западе узнали о преждевременном посте Трампа про обмен пленными.

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