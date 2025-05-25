Мэр Москвы сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы городской администрации.

Вечером 24 мая Собянин также сообщал об отражении атаку двух беспилотников, летевших в Москву. Позднее, в ночь на 25 мая, мэр сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО вечером 24 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее «Военный обозреватель» заявил о запуске множества дронов-камикадзе в сторону Украины.