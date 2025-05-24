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«Военный обозреватель» заявил о запуске множества дронов-камикадзе в сторону Украины

«ВО»: большое количество дронов-камикадзе «Герань-2» запущено в сторону Украины
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Мониторинговые ресурсы Украины обнаружили большое количество российских БПЛА-камикадзе «Герань-2», утверждает Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

Согласно публикации, дроны пересекли линию боевого соприкосновения в зоне конфликта и движутся в направлении центра республики.

По данным «ВО», стратегические бомбардировщики России Ту-95МС тоже поднялись в небо и направляются к пусковым рубежам по целям на украинской территории.

До этого The Washington Post написала, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов, которые становятся серьезной проблемой для ВСУ. Как уточняет газета, эти устройства практически неуязвимы для традиционных средств радиоэлектронной борьбы благодаря уникальной системе управления.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на видео попал удар дронов по заводу в Киеве.

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