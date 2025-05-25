Военкор заявил о новой тактике ВСУ в Запорожской области

Сладков: ВСУ в Запорожской области создают серую зону в 1,5 км

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают простреливаемую «серую зону» шириной в 1,5 километра в Запорожской области. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, любая попытка российских военных проникнуть в нее вызывает активность украинских FPV-дронов.

Сладков сообщил, что недавно один десантник «сбил из дробовика восемь коптеров за несколько часов».

22 мая председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВС России начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР.

До этого стало известно об атаке ВСУ на тренажер реакторного зала Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра станции.

Ранее Сладков заявил, что российской армии удалось перестроиться в ходе СВО.