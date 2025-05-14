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Сладков заявил, что российской армии удалось перестроиться в ходе СВО

Военкор Сладков сообщил, что армия России смогла перестроиться в ходе СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия перестроилась в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что до СВО концепция была в «компактной армии и мощным ядерным компонентом», но впоследствии российским войскам удалось перестроиться.

«Тяжко, но получается. Воюем», — добавил Сладков.

Накануне американский портал 19FortyFive писал, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, и Киеву нужно соглашаться на сделку сейчас, чтобы условия урегулирования кризиса не стали хуже в будущем, либо продолжить «игнорировать реальность» и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение.

До этого издание «Украинская правда» сообщило, что руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске «опасных процессов для самого существования» страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.

Ранее политолог высказался о возможности раздела Украины после СВО.

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