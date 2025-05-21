Стало известно об атаке ВСУ на тренажер реакторного зала Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 мая неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

«Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате атак никто не пострадал, критических разрушений на месте не обнаружено. Специалисты объяснили, что в тренировочном центре сотрудники станции в постоянном режиме проводят обучение, отработку действий и повышения квалификации. Кроме того, атакованное здание находится рядом с площадкой ЗАЭС.

15 мая директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что украинские войска ежедневно наносят удары в районе станции.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации последнюю неделю ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.