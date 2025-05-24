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Освобожденные из плена ВСУ российские военные прилетели в Подмосковье

В Подмосковье доставлены 307 освобожденных из плена российских военных
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Telegram-канал «Zvezdanews»

Побывавшие в плену Вооруженных силы Украины (ВСУ) 307 российских солдат прилетели в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На опубликованном видео с аэродрома видно, как два лайнера с военнослужащими ВС РФ едут по взлетно-посадочной полосе. В столице они будут лечиться и проходить реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

В субботу, 24 мая, Москва и Киев передали друг другу по 307 украинских и российских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий. Сначала вернувшиеся бойцы Вооруженных сил РФ были на территории Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Это был не первый обмен, состоявшийся в рамках достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Предыдущий обмен прошел 23 мая — тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

Ранее Трамп преждевременно раскрыл детали обмена пленными РФ и Украины.

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