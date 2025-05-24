Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В разных районах региона были зафиксированы атаки беспилотников и артобстрелы — всего зафиксировали атаки 160 беспилотников и 69 снарядов. По словам Гладкова, есть разрушения и один пострадавший.

Над Белгородом средствами противовоздушной обороны было сбито 20 беспилотников. Обошлось без последствий. В Белгородском районе атакам подверглись поселки Малиновка, Разумное и села Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Хутор, Лозовое, Нижний Ольшанец, Отрадное, Петровка, Солохи и Устинка. Всего зафиксированы 19 беспилотников, из которых 15 удалось сбить. В Разумном обломки сбитого дрона повредили два частных дома, в Бочковке — административное здание сельскохозяйственного предприятия, а в Лозовом — жилой дом. Утром в Отрадном в результате атаки FPV-дрона повреждена крыша здания социального объекта.

В Борисовском районе ночью в поселке Борисовка с беспилотника было сброшено взрывное устройство, повреждены окна в многоквартирном и частном домах, а также микроавтобус. В селе Байцуры в результате удара дрона повреждено частное домовладение. В Валуйском округе под удар попали город Валуйки, поселок Уразово, а также села Двулучное, Карабаново, Новопетровка и Соболевка. Всего использовалось 16 беспилотников, из них 7 удалось сбить. В Уразово разрушены две хозяйственные постройки и поврежден объект связи. В Соболевке пострадали ангар фермерского хозяйства, подсобное помещение и два автомобиля. В Двулучном поврежден объект связи.

В Волоконовском районе два беспилотника атаковали село Коновалово и хутор Волчий-Первый. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, забор и легковой автомобиль. В Грайворонском округе под обстрел попали села Глотово, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино. Выпущено 17 боеприпасов, а также зафиксированы атаки пяти беспилотников. В Глотово в результате подрыва дрона загорелась сухая трава, огонь потушен силами добровольной пожарной дружины.

В Губкинском округе средствами ПВО было сбито 10 беспилотников, последствий не зафиксировано. Над Корочанским районом сбиты 18 дронов. В селе Мальцевка поврежден частный дом, в Яблоново — административное здание сельскохозяйственного предприятия. В Краснояружском районе по поселку Прилесье и селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье было выпущено 43 боеприпаса в ходе 12 обстрелов, а также зафиксированы атаки семи беспилотников, три из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется.

В Новооскольском округе сбиты 12 беспилотников самолетного типа, в Старооскольском — один дрон того же типа. В обоих случаях разрушений не зафиксировано. В Шебекинском округе под обстрел попали город Шебекино, поселок Первомайский, села Архангельское, Вознесеновка, Дмитриевка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, а также хутора Бабенков, Мухин и Панков. Всего было выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 29 беспилотников, из которых 17 удалось нейтрализовать. В Новой Таволжанке от удара FPV-дрона по грузовику пострадал мужчина, ему оказана медицинская помощь, лечение он продолжает амбулаторно. Повреждены также сам автомобиль и складское помещение. В Шебекино зафиксированы повреждения административного здания предприятия и автомобиля. В Архангельском повреждены легковой автомобиль, забор, газовая труба и линия электропередачи. В Ржевке пострадали четыре жилых дома и транспортное средство. В Дмитриевке — дом и автомобиль. В Мешковом и на хуторе Бабенков повреждены объекты связи. В селе Муром ночью в результате сброса взрывного устройства с дрона произошел пожар в жилом доме. Возгорание потушено, дом получил повреждения.

Глава региона отметил, что все службы экстренного реагирования находятся в готовности, пострадавшим оказывается помощь, последствия атак устраняются.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтоженных за ночь и утро беспилотниках над Россией.