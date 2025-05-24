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Белорусская армия получит современные истребители, вертолеты и беспилотники

Белоруссия на следующей неделе получит истребители Су-30СМ2 и вертолеты Ми-36
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Михаил Голенков/РИА Новости

Белорусская армия на следующей неделе пополнится современными истребителями Су-30СМ2, вертолетами Ми-35, БТР-82А и беспилотниками «Беркут-3» и «Орлан». Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин на церемонии принятия присяги новобранцами, передает пресс-служба ведомства.

Помимо авиации, в войска поступит техника радиоэлектронной борьбы. Хренин не уточнил количество ожидаемых самолетов, но подчеркнул, что масштабные учения «Запад-2025» с Россией стартуют в сентябре. Также запланированы маневры в рамках ОДКБ и серия полевых проверок.

«Все это ляжет на плечи наших призывников. Им предстоит интенсивная подготовка», — отметил министр.

21 мая гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия предложит Белоруссии приступить к совместному производству легкого тактического самолета Checkmate, а также беспилотных летательных аппаратов, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

18 мая помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что белорусское и российское оборонные ведомства скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, параметры предстоящего в сентябре совместного учения «Запад-2025».

Ранее сообщалось, что Россия будет обмениваться с Белоруссией боевым опытом, полученным на СВО.

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