Москва и Минск договорились о параметрах учений «Запад-2025»

Белоруссия скорректировала с РФ мероприятия по реализации гарантий безопасности

Белорусское и российское оборонные ведомства скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, параметры предстоящего в сентябре совместного учения «Запад-2025», заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, основной целью переговоров сторон была ревизия договоренностей военного и военно-технического сотрудничества двух государств.

До этого министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заверил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства (СГ).

Также Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО.

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