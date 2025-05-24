Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости боец ВС РФ с позывным «Макс».
«Противник отступает. Стрелковых боев практически нет, потому что они бросают свои позиции. Бросают рюкзаки, вещи, продовольствие. Все бросают и уходят. Не было такого, чтобы <..> держались. Обычно, когда приходим на позиции, их уже нет», — рассказал он.
При этом «Макс» отметил большое количество беспилотников на линии боевого соприкосновения.
Малые Щербаки находятся на левом фланге крупного логистического узла ВСУ в Орехове в Запорожской области.
До этого российские войска ударили по штабу ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.
В конце апреля ТАСС сообщал, что ВСУ перебрасывают резервы из Запорожской области в Сумскую область.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о продолжении создания зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. Под контроль взяты несколько населенных пунктов, всего российской армией занято более 90 кв. км.
Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области.