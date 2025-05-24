РИА Новости: ВСУ отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости боец ВС РФ с позывным «Макс».

«Противник отступает. Стрелковых боев практически нет, потому что они бросают свои позиции. Бросают рюкзаки, вещи, продовольствие. Все бросают и уходят. Не было такого, чтобы <..> держались. Обычно, когда приходим на позиции, их уже нет», — рассказал он.

При этом «Макс» отметил большое количество беспилотников на линии боевого соприкосновения.

Малые Щербаки находятся на левом фланге крупного логистического узла ВСУ в Орехове в Запорожской области.

До этого российские войска ударили по штабу ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.

В конце апреля ТАСС сообщал, что ВСУ перебрасывают резервы из Запорожской области в Сумскую область.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о продолжении создания зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. Под контроль взяты несколько населенных пунктов, всего российской армией занято более 90 кв. км.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области.