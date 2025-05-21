По штабу ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что военный штаб — место, где перед принятием решения консультируются командиры разных родов войск с нескольких направлений.

До этого Лебедев сообщил, что российские военнослужащие серией ударов подавили работу средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Также, по его словам, ВС России нанесли поражение военным складам и узлам связи.

20 мая в подполье рассказали об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны. В результате были уничтожены около 50 беспилотников и дорогое оборудование.

Ранее Алаудинов рассказал о провале попытки ВСУ захватить село в Курской области.