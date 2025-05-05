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ВСУ обстреляли из артеллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ведут массированный артобстрел Каменки-Днепровской
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские войска ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 6 взрывов. В результате обстрела обесточено 1152 абонента», — сообщил он.

Балицкий добавил, что не исключена вероятность новых ударов по городу. Он призвал жителей Каменки-Днепровской не покидать свои дома до стабилизации ситуации.

23 марта замгубернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по местной электроподстанции. В результате атаки без света остались 11 тысяч абонентов.

В свою очередь Балицкий отметил, что эта атака показывает нежелание киевских властей вести мирные переговоры.

Ранее в Запорожской области школьный автобус подвергся атаке БПЛА.

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