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Стало известно о переброске резервов ВСУ в Сумскую область

ТАСС: ВСУ перебрасывают резервы из Запорожской области в Сумскую область
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Alex Babenko/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область резервы, в том числе из Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что ряд подразделений 21-й и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ перестали быть боеспособными на севере Сумской области и в Краснопольском районе. В 67-й бригаде сменился командир, эту должность занял сын бывшего главы генерального штаба ВСУ Александр Шаптала. На этом фоне украинскому командованию пришлось перебрасывать резервы, поделился собеседник агентства.

Он добавил, что вероятность наступления Вооруженных сил России в Сумской области также значительно пошатнула авторитет главкома ВСУ Александра Сырского.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину заявил, что продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. Под контроль взяты несколько населенных пунктов, всего российской армией контролируется более 90 кв. км.

Ранее российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в одной из областей.

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