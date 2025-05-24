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Военный эксперт рассказал о значении продвижения ВС России в Сумской области

Марочко: продвижение РФ позволяет наносить артудары по военным объектам в Сумах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные сумели «достаточно глубоко» продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, что позволяет наносить удары по военным объектам и местам скопления личного состава украинской армии в городе Сумы. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Тактико-технические характеристики ракетно-артиллерийского вооружения уже позволяют уничтожать склады РАВ [ракетно-артиллерийского вооружения], пункты постоянной дислокации, пункты временной дислокации, места скопления украинских боевиков в окрестностях и в городе Сумы», — объяснил он.

Марочко отметил, что в целом на этом участке фронта у ВС России за минувшую неделю наблюдаются «положительные и серьезные результаты».

Он подчеркнул, что за неделю российские военные отодвинули линию фронта от Курской области на более чем 10 км.

22 мая президент России Владимир Путин объявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Глава государства подчеркнул, что российские войска уже решают эту задачу.

23 мая депутат нижней палаты российского парламента, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что создаваемая на границе РФ и Украины буферная зона безопасности должна включить в себя части таких регионов, как Одесская и Николаевская области. По мнению законодателя, ширину буферной зоны необходимо сделать такой, чтобы удары из имеющегося у Украины дальнобойного оружия не доставали до территории РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, от чего будет зависеть ширина буферной зоны у границ России.

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