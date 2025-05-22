Вдоль границы России и Украины создадут буферную зону безопасности. О решении сообщил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, российские войска уже решают эту задачу.

«Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.

В мае 2024 года Владимир Путин уже заявлял о намерении создать «санитарную зону» в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов России. В марте этого года президент во время посещения пункта управления войсками в Курской области вновь предложил рассмотреть создание «зоны безопасности» вдоль российской границы.

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