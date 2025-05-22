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В Госдуме рассказали, от чего будет зависеть ширина буферной зоны у границ России

Депутат Красов: строительство буферной зоны будет зависеть от благоразумия Киева
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Буферная зона на границе с Украиной может быть разной протяженности по глубине. Она определяется типом оружия, от которого необходимо обезопасить граждан. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя новость о создании буферной зоны между Россией и Украиной.

«Если мы хотим обезопасить наших граждан от ударов артиллерией, то это будет буферная зона одной глубины. Если цель стоит обезопасить от ударов ракетами, то это уже совсем другая глубина. Чтобы представлять примерно, как будет эта зона выглядеть, необходимо дождаться конкретики по цифровым величинам», — сказал депутат.

Он считает, что время, которое может понадобиться для создания буферной зоны, зависит исключительно от «сговорчивости Киева».

«Если в ходе переговоров, которые недавно возобновились, будет достигнут прогресс, и украинская сторона не будет препятствовать созданию подобной буферной зоны, то работа будет в разы быстрее. Если же Киев и дальше будет продолжать обстрелы мирных российских граждан, то это затянет процесс. Все зависит от благоразумия украинской стороны и их западных хозяев», — сказал Красов.

По его словам, президент хочет, чтобы все жители России и в приграничных с Украиной областях, и на новых территориях могли без страха смотреть в свое будущее. По мнению депутата, это главная причина, по которой Путин поставил задачу по строительству буферной зоны.

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин объявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины. Он добавил, что ВС РФ уже решают эту задачу.

В мае 2024 года Путин говорил о намерении создать «санитарную зону» в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов России. В марте 2025 года во время посещения пункта управления войсками в Курской области президент вновь предложил рассмотреть создание «зоны безопасности» вдоль российской границы.

Ранее Путин поговорил с раненым главой Беловского района о ситуации в приграничье.

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