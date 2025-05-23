Создаваемая на границе РФ и Украины буферная зона безопасности должна включить в себя части таких регионов, как Одесская и Николаевская области. Об этом в ходе беседы с журналистами aif.ru заявил депутат нижней палаты российского парламента, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По мнению законодателя, ширину буферной зоны необходимо сделать такой, чтобы удары из имеющегося у Украины дальнобойного оружия не доставали до территории РФ. В том числе это касается атак с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Буферная зона безопасности должна охватить приграничные области там, где находятся, в том числе, новые наши регионы. То есть это: части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей», — пояснил член Государственной думы РФ.

При этом Соболев не исключил, что российские войска могут взять под контроль все территории этих регионов Украины. В таком случае они полностью «освободят людей от фашистской тирании», резюмировал парламентарий.

22 мая президент РФ Владимир Путин объявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Глава государства подчеркнул, что российские войска уже решают эту задачу.

Ранее российский депутат Андрей Красов рассказал, от чего будет зависеть глубина буферной зоны.