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Военный эксперт заявил, что ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области

Марочко: ВС РФ в Сумской области сдвинули линию фронта более чем на 10 километров
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за минувшую неделю отодвинули линию фронта от Курской области на более чем 10 километров. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 километров», — сказал эксперт.

22 мая президент России Владимир Путин объявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Глава государства подчеркнул, что российские войска уже решают эту задачу.

23 мая депутат нижней палаты российского парламента, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что создаваемая на границе РФ и Украины буферная зона безопасности должна включить в себя части таких регионов, как Одесская и Николаевская области. По мнению законодателя, ширину буферной зоны необходимо сделать такой, чтобы удары из имеющегося у Украины дальнобойного оружия не доставали до территории РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, от чего будет зависеть ширина буферной зоны у границ России.

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