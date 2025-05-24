Российские военные вошли в Юнаковку

Российские военнослужащие вошли в Юнаковку Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко отметил, что отсюда Украина перебрасывала солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

«Войска вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — сказал он.

Утром 23 мая Марочко сообщал, что российские войска в ходе наступательных действий взяли под контроль четыре улицы в северо-западной части города Волчанск Харьковской области.

22 мая президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, глубина зоны безопасности в Сумской области должна составлять не менее 50 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали натягивать сетки от дронов вдоль дороги в Харьковской области.