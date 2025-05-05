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ВСУ начали натягивать сетки от дронов вдоль дороги в Харьковской области

ТАСС: ВСУ натягивают сетки от БПЛА вдоль дороги в Харьковской области
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Stringer/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали натягивать металлические сетки, используемые для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вдоль дороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Однако у данного сооружения для противника есть и минус — враг ограничивает свои маршруты передвижения, а для наших артиллеристов все защитные сооружения не являются препятствием», — сказали силовики.

В силовых структурах добавили, что в настоящее время бои продолжаются на Волчанском и Липцовском направлениях. По их данным, российские войска продвигаются в районе города Волчанска, а также в окрестных лесных массивах.

В апреле военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ намеренно выжигают уцелевшую инфраструктуру Волчанска, где продолжаются тяжелые бои. По его словам, теми же ударами реактивными системами залпового огня украинские войска пытаются выбить российские силы из города.

Ранее украинский дрон врезался в дом пенсионерки в Харьковской области.

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