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Военный эксперт заявил о наступательных действиях ВС РФ в Волчанске

Марочко заявил, что ВС РФ взяли под контроль четыре улицы в Волчанске
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль несколько улиц в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных наступательных действий ВС РФ в населенном пункте Волчанск под наш контроль перешли четыре улицы в северо-западной части города», — сказал Марочко.

По его словам, на одном из участков передовые подразделения ВС РФ вышли в прибрежную зону реки Волчья. В данный момент российские военные ведут зачистку этих территорий.

22 мая президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, глубина зоны безопасности в Сумской области должна составлять не менее 50 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали натягивать сетки от дронов вдоль дороги в Харьковской области.

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