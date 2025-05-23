Обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России

РИА: обменянные солдаты ВСУ заявили, что не хотят снова воевать против РФ

Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать.

«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Как там говорится, «стране что-то ты должен» — ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду», — заявил агентству военнопленный Илья Кальдиков.

Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также рассказал, что больше никогда не возьмется за оружие. Военнослужащий отметил, что «выберет тюрьму, а не автомат».

В свою очередь один из получивших ранение при боевых действиях пленный Кирилл Головин выразил уверенность в том, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на войне.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных украинскими бойцами мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Москалькова назвала небывалым по масштабам обмен пленными между РФ и Украиной.