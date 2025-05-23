На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России

РИА: обменянные солдаты ВСУ заявили, что не хотят снова воевать против РФ
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать.

«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Как там говорится, «стране что-то ты должен» — ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду», — заявил агентству военнопленный Илья Кальдиков.

Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также рассказал, что больше никогда не возьмется за оружие. Военнослужащий отметил, что «выберет тюрьму, а не автомат».

В свою очередь один из получивших ранение при боевых действиях пленный Кирилл Головин выразил уверенность в том, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на войне.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных украинскими бойцами мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Москалькова назвала небывалым по масштабам обмен пленными между РФ и Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами