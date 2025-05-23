На Украине раскрыли подробности первого этапа обмена «1000 на 1000»

70 осужденных граждан Украины выехали в Россию в рамках обмена «1000 на 1000»

70 осужденных граждан Украины выехали в Россию в рамках первого этапа обмена пленными в формате «1000 на 1000». Об этом сообщили в украинском штабе по вопросу военнопленных «Хочу к своим», пишет «Страна.ua».

Уточняется, что речь об осужденных якобы за сотрудничество с государственными органами России.

В обмен на них из России вернули украинских граждан, их число и род деятельности не раскрываются.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее в Минобороны анонсировали продолжение обменного процесса военнопленными.