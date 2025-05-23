Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Радьковка, расположенный в Харьковской области. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Солдаты этой же группировки в период с 17 по 23 мая нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о трех механизированных, одной горно-штурмовой, одной штурмовой и одной аэромобильной бригадах ВСУ, а также двух бригадах Национальной гвардии Украины и одной бригаде территориальной обороны.

«Противник потерял свыше 1 585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя семь станций радиоэлектронной борьбы украинских войск и 11 орудий полевой артиллерии. Еще формирования ВСУ лишились 15 складов с боеприпасами и 65 автомобилей.

21 мая глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска держат под контролем пути снабжения ВСУ в районе города Купянска. По его словам, подразделениям ВС РФ осталось преодолеть около семи километров до населенного пункта.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль село в Сумской области.