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Более 60 домов получили повреждения при ударе ВСУ по курскому Льгову

Хинштейн: при ударе ВСУ по курскому Льгову получили повреждения 64 дома
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Telegram-канал Александр Хинштейн

В городе Льгове Курской области в результате ракетного удара украинской армии повреждено 64 частных дома и 28 квартир. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Повреждены 64 частных дома, 28 квартир, автомойка, два магазина», — отметил он.

Специалисты уже завершили подомовой обход и приступили к замерам выбитых окон для оперативной установки новых стеклопакетов, добавил врио губернатора.

22 мая Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по Льгову. Атака пришлась на трассу КурскРыльск, которая находится на въезде в город. В результате удара были повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Также различные повреждения получили два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей. В реанимации остаются три человека.

Позже представитель Главного военного следственного управления СК России заявил, что военные следователи обнаружили фрагменты реактивных снарядов системы HIMARS на месте обстрела Льгова. Он отметил, что все обнаруженные осколки будут направлены на экспертизу для подтверждения их принадлежности к американским РСЗО.

Ранее Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели.

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