Польша заявила о перехвате российского самолета над Балтийским морем

Польские военно-воздушные силы перехватили над Балтийским морем российский самолет Су-24 из-за «опасных маневров». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

«Это не случайные действия, а преднамеренные», — высказался глава польского минобороны.

22 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает начала «противостояния» в Балтийском море. До этого он говорил о «подозрительных маневрах» якобы российского корабля в Балтийском море. По его словам, якобы корабль «российского теневого флота» совершил «подозрительные маневры» вблизи кабеля электропередач, соединяющего Польшу и Швецию.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее глава МИД Польши заявил об «анархии» в Балтийском море.