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Глава МИД Польши заявил об «анархии» в Балтийском море

Глава МИД Сикорский: на Балтике творится анархия, это самое опасное море в мире
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Global Look Press/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море самым опасным в мире из-за происходящей там «анархии», а также инцидентов с разрывами кабелей и других инфраструктурных объектов. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Эта анархия на морях, связанная с так называемыми удобными флагами или даже судами без флагов, должна прекратиться. <…> У судов, как и у самолетов, должны быть свои владельцы, должны быть свои судовладельцы, должны быть государства, которые несут ответственность за их эксплуатацию. Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире», — сказал Сикорский.

По его словам, «даже если предположить», что инциденты с кабелями и трубопроводами являются несчастными случаями, то их все равно слишком много. Министр указал, что устранение последствий от потенциальных катастроф будут весьма дорогостоящим.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

После этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Балтийское море превращается в арену столкновения России и Эстонии. По его словам, стороны регулярно обмениваются действиями в акватории.

Ранее Туск заявил о «подозрительных маневрах» якобы российского корабля в Балтийском море.

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