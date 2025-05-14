В целях защиты танкера, который направлялся в российский порт, был задействован истребитель Су-35 из состава Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По информации канала, ситуация с попыткой захвата танкера была разрешена благодаря появлению российского Су-35, который «разогнал всех противников».

14 мая вечером поступила информация о том, что Военно-морские силы Эстонии, при поддержке польской авиации, попытались задержать танкер JAGUAR в международных водах. Судно, следовавшее в порт России под флагом Габона, должно было войти в территориальные воды Эстонии. Когда экипаж отказался подчиниться требованиям, военные начали угрожать судну, пытаясь его таранить, и предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

В апреле Asia Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что Таллин своими действиями провоцирует Москву, полностью полагаясь на поддержку НАТО в вопросах безопасности. Эстонские власти уверены, что Североатлантический альянс окажет им помощь в случае возникновения конфликта, и что Россия не рискнет атаковать страну, входящую в военный блок. Издание также отметило, что в Эстонии наблюдается крайняя ненависть к русским. Это может привести к серьезным проблемам и эскалации напряженности, способной вызвать конфликт в Европе, заключила Asia Times.

Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.