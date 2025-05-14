На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкоры рассказали об участии Су-35 в вызволении шедшего в порт РФ танкера

RusVesna: Су-35 помог отразить атаку ВМС Эстонии на шедший в порт России танкер
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В целях защиты танкера, который направлялся в российский порт, был задействован истребитель Су-35 из состава Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По информации канала, ситуация с попыткой захвата танкера была разрешена благодаря появлению российского Су-35, который «разогнал всех противников».

14 мая вечером поступила информация о том, что Военно-морские силы Эстонии, при поддержке польской авиации, попытались задержать танкер JAGUAR в международных водах. Судно, следовавшее в порт России под флагом Габона, должно было войти в территориальные воды Эстонии. Когда экипаж отказался подчиниться требованиям, военные начали угрожать судну, пытаясь его таранить, и предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

В апреле Asia Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что Таллин своими действиями провоцирует Москву, полностью полагаясь на поддержку НАТО в вопросах безопасности. Эстонские власти уверены, что Североатлантический альянс окажет им помощь в случае возникновения конфликта, и что Россия не рискнет атаковать страну, входящую в военный блок. Издание также отметило, что в Эстонии наблюдается крайняя ненависть к русским. Это может привести к серьезным проблемам и эскалации напряженности, способной вызвать конфликт в Европе, заключила Asia Times.

Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами