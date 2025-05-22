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Польша ожидает начала «противостояния» в Балтийском море

Премьер Польши Туск: Балтийское море станет местом перманентной конфронтации
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Александр Гальперин/РИА Новости

Балтийское море в будущем может стать местом «перманентного противостояния». Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, передает портал Portal Morski.

«На брифинге в Центре морских операций в Гдыне премьер-министр Дональд Туск заявил, что Балтийское море — как и восточная граница — может стать местом перманентного противостояния», — говорится в сообщении издания.

21 мая Туск выступил с утверждением о «подозрительных маневрах» якобы российского корабля в Балтийском море. По его словам, якобы корабль «российского теневого флота» совершил «подозрительные маневры» вблизи кабеля электропередач, соединяющего Польшу и Швецию.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова ответить на провокации НАТО в Балтийском море.

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