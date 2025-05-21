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Туск заявил о «подозрительных маневрах» якобы российского корабля в Балтийском море

Премьер Польши Туск заявил о подозрительных маневрах якобы корабля РФ в Балтике
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что якобы корабль «российского теневого флота» совершил «подозрительные маневры» вблизи кабеля электропередач, соединяющего Польшу и Швецию. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Премьер Польши утверждает, что якобы российское судно из «теневого флота», подпадающее под санкции, совершило «подозрительные маневры» вблизи кабеля электропередачи.

Туск отметил, что польские военные вмешались в инцидент и корабль отплыл в один из российских портов.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

После этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Балтийское море превращается в арену столкновения России и Эстонии. По его словам, стороны регулярно обмениваются действиями в акватории.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова ответить на провокации НАТО в Балтийском море.

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