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Глава «Рособоронэкспорта» опроверг сообщения о срыве поставок Индии систем ПВО

Михеев: контракт на поставку ЗРК С-400 Индии выполняется в рамках обязательств
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Контракт на поставку Индии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 выполняется в соответствии с обязательствами. Об этом заявил РИА Новости гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Таким образом он опроверг сообщения западных и украинских СМИ о том, что Россия якобы сорвала поставки С-400 Индии.

«Контракт исполняется в соответствии с обязательствами сторон. Руководство Индии высоко оценило характеристики и возможности этих зенитных ракетных систем», — сказал Михеев.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 на сумму $5,43 млрд. Индия заказала пять комплектов, в каждом из которых может быть от восьми до двенадцати пусковых установок.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российские комплексы С-400 «мощной поддержкой» и заявил, что они сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном. Ранее СМИ сообщали, что Нью-Дели дважды применил российские ЗРК для отражения атак со стороны Пакистана 8 мая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого издание The Times of India обратило внимание, что Моди обратился к индийским солдатам, выступая на фоне комплекса противовоздушной обороны С-400. Журналисты отметили, что российский ЗРК оказался на месте не случайно — так индийские власти опровергают утверждения Пакистана о том, что в ходе конфликта были уничтожены все системы ПВО Индии.

Ранее СМИ сообщили о превосходстве оружия РФ и Китая над западным.

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