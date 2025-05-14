СМИ сообщили о превосходстве оружия РФ и Китая над западным

Закупленные у России системы С-400 сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на авиабазу Адампур в штате Пенджаб, его слова передает РИА Новости.

«Будь то традиционная индийская система ПВО, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы <...> Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400», — заявил Моди.

Он отметил, что у Индии есть доступ к передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять.

Также, как пишет «Взгляд.ру», в ходе очередного обострения конфликта хорошо себя проявили истребители J-10C китайского производства. По мнению экспертов, на фоне этого Россия и Китай могут усилить позиции на рынке оружия, так как дорогие западные вооружения не оправдали потраченных средств.

По данным индийских СМИ, Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года на сумму $5,43 млрд. Индия заказала пять комплектов, в каждом из которых может быть от восьми до двенадцати пусковых установок.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в случившемся Пакистан. В свою очередь в Исламабаде отрицают свою причастность, называя реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

6 мая минобороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой ВС страны нанесли удары по девяти объектам Пакистана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.