Моди обратился к военнослужащим индийской армии на фоне российского комплекса ПВО

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к индийским солдатам, выступая на фоне комплекса ПВО С-400. Об этом сообщает издание The Times of India.

«Каждый момент операции «Синдур» является свидетельством доблести наших вооруженных сил, доказывает превосходство нашей армии, военно-воздушных сил и флота», — обратился Моди к солдатам.

Издание отметило, что зенитно-ракетный комплекс оказался на месте не случайно — так индийские власти опровергают утверждения Пакистана о том, что в ходе конфликта были уничтожены все системы ПВО Индии.

Сам Нарендра Моди заявил, что закупленный у России зенитный ракетный комплекс С-400 сыграл важную роль в ходе операции «Синдур», которая началась 6 мая.

В Пакистане ее охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого стартовала ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Ранее Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.