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Путин дал правительству поручение по восстановлению приграничных регионов

Путин поручил оперативно создать программу восстановления приграничных регионов

Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки подготовить масштабную программу по восстановлению районов Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавших в результате обострения ситуации у границ. Об этом пишет РИА Новости.

Во время совещания с членами правительства глава государства подчеркнул, что, несмотря на текущие риски, работу по восстановлению разрушенной инфраструктуры необходимо начинать уже сейчас — там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Речь идет не только о ремонте жилья, но и о помощи людям, которые хотят вернуться в родные посёлки и сёла.

Особое внимание президент уделил необходимости возобновления полноценной работы транспорта, промышленных предприятий и других ключевых объектов.

Разработку комплексной программы восстановления поручили Минэкономразвития при участии администрации президента. Работы должны начаться в максимально сжатые сроки.

До этого Путин принял решение о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. По его словам, российские войска уже решают эту задачу.

Ранее в Европе испугались сделки Трампа с Путиным по Украине.

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