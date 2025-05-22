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Путин обвинил ВСУ в использовании террористических методов

Путин: ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы

Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания глава государства рассказал о своей поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями.

«Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей <...>, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники», — сказал российский лидер.

21 мая Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько совещаний. Президент пообещал продлить выплаты жителям приграничья, помочь с восстановлением жилья тем категориям, которые по какой-то причине не попали под программы, оказать помощь пострадавшим волонтерам в случае необходимости. Также глава государства поручил быстрее разминировать территории, чтобы жители могли вернуться домой. Подробнее о поездке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин принял решение о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины.

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