Пострадавший при ударе дрона курский чиновник попросил Путина отогнать ВСУ от границ

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, который пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), попросил президента России Владимира Путина отогнать украинские войска от границы. Об этом чиновник рассказал телеканалу «Звезда».

«Когда наш президент знает такие ситуации и смог позвонить, конечно, воодушевляет на хорошие дела вместе с ним во имя быстрейшей победы. Я попросил побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — сказал глава района.

22 мая Волобуев получил травму в результате удара беспилотника ВСУ по его автомобилю. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, чиновник успел покинуть машину, но получил повреждения бедра и руки. Сейчас он находится в больнице.

В этот же день Путин созвонился с руководителем Беловского района. Президент России справился о состоянии его здоровья и пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.

Ранее Хинштейн сообщил о новых ударах украинских БПЛА по Курской области.