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Путин поговорил с раненым главой Беловского района о ситуации в приграничье

Путин обсудил с Волобуевым ситуацию в Беловском районе Курской области
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в Беловском районе Курской области у его главы Николая Волобуева, который был ранен в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вверенный вам людьми Беловский район?» — спросил российский лидер Волобуева.

В ходе разговора они упомянули и отмечаемый сегодня православными христианами День святого Николая Угодника. Путин пообещал, что этот праздник будут отмечать.

22 мая Волобуев получил травму в результате удара украинского беспилотника по его автомобилю. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, глава Беловского района успел покинуть машину, однако получил повреждения бедра и руки. В настоящее время он находится в больнице.

В этот же день Путин созвонился с руководителем Беловского района. Глава государства справился о состоянии его здоровья и пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.

В ходе беседы Волобуев попросил российского лидера отогнать украинские войска от государственной границы.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.

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