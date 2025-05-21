Путин оценил состояние храмов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили храмы в Курской области в крепости. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями муниципалитетов, передает РИА Новости.
«При их освобождении, этих зданий и сооружений, был нанесен серьезный ущерб. Тут попросил бы Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области — прим. ред.) самым внимательным образом все проанализировать», — заявил он.
Путин отметил, что для восстановления храмов необходимо сделать отдельную программу не только основных зданий, но и хозяйственных построек. Российский лидер подчеркнул, что все будет реализовано в плановом порядке и результат будет лучше, чем был до момента вторжения ВСУ.
21 мая глава государства посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от украинских войск.
Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток», которая помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.
Ранее военкор заявил о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.