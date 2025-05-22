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Mash раскрыл места уничтожения беспилотников ВСУ в Подмосковье

Mash: системы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Домодедово и Видном
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Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в Домодедово были сбиты два украинских беспилотника. Также о звуках взрывов сообщили жители Видного.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на столицу. По его словам, на месте падения обломков дронов работали сотрудники оперативных служб города.

Утром 22 мая мэр столицы сообщил, что за ночь и раннее утро на подлете к Москве сбили 26 БПЛА.

Позже Telegram-канал SHOT опубликовал видео с моментом ликвидации беспилотника ВСУ в Подмосковье. На ролике можно увидеть, как дрон сначала летит в небе. Затем ПВО сбивают объект прямо в воздухе, и он взрывается.

Ранее беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома в российском городе.

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