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Беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома в российском городе

Baza: беспилотник врезался в крышу пятиэтажки в Туле
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Telegram-канал «Baza»

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массированной атаки БПЛА врезался в крышу жилого пятиэтажного дома в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что один из дронов повредил дом на улице Металлургов.

«В результате взрыва несколько квартир получили повреждения. Сильнее всего пострадала одна из квартир на пятом этаже», — говорится в публикации.

По предварительным данным, людей в квартире в момент атаки не было.

Жильцов пострадавшего дома эвакуировали, в данный момент они находятся в пункте временного размещения.

Утром 22 мая министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь над территорией Российской Федерации было сбито 105 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА, 35 дронов, было перехвачено над Московским регионом. 14, 12 и 11 беспилотников были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.

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