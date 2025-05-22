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Собянин сообщил об отражении повторной атаки беспилотников ВСУ

Собянин: ПВО снова отразила атаку трех БПЛА, летевших на Москву
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) снова отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают сотрудники оперативных служб города.

Утром глава города сообщил, что за ночь и раннее утро на подлете к городу сбили 26 БПЛА.

Позже Telegram-канал SHOT опубликовал видео с моментом ликвидации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. На ролике можно увидеть, как дрон сначала летит в небе.

Затем ПВО сбивают объект прямо в воздухе, и он взрывается. В результате от вражеского беспилотника остается лишь множество осколков, которые падают на землю.

В связи с атаками дронов в московских аэропортах был введен план «Ковер». По данным SHOT, во Внуково, Шереметьево и Домодедово 22 мая застряли сотни пассажиров.

Ранее в московском аэропорту снова ввели ограничения.

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