Подразделение саперов прибыло на усиление в Курскую область после приказа Путина

РИА Новости: в Курской области увеличили группировку саперов по поручению Путина

Подразделение саперов прибыло на усиление в Курскую область после поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал РИА Новости командир отряда.

«Прибыло подразделение международного противоминного центра для усиления группировки инженерных войск, занимающейся очисткой местности от взрывоопасных предметов на территории Курской области», — рассказал военный.

Он уточнил, что саперы приступили к работе в Суджанском районе российского региона.

До этого Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил увеличить группировку Вооруженных сил (ВС) России, которая занимается разминированием региона.

По словам главы государства, ускорить процесс по разминированию необходимо, чтобы местные жители могли как можно скорее вернуться домой.

20 мая президент России посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе своего визита в российский регион Путин встретился в том числе с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее саперы обнаружили в Курской области большое количество мин производства стран НАТО.