Половина найденных саперами в освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) районах Курской области боеприпасов произведены в странах — членах НАТО. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки войск «Север» с позывным Потап.

По его словам, чем ближе саперы подходят к городу Суджа, тем больше обнаруживают боеприпасов натовского производства. В основном этом противотанковые и противопехотные мины, уточнил военнослужащий.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в Курской области обнаружили плюшевую игрушку с взрывным устройством.