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Путин поручил ускорить разминирование Курской области

Путин поручил увеличить группировку разминирования Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил увеличить группировку ВС РФ, занимающуюся разминированием региона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, это необходимо, чтобы местные жители могли как можно скорее вернуться домой.

«Группировку разминирования ... нужно будет увеличить <...> с тем, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», — пояснил Путин.

ТАСС передавал, что Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток», которая помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.

Ранее военкор заявил о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.

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