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Стало известно об атаках дронов ВСУ по Рязанскому НПЗ

Mash: украинские беспилотники атакуют Рязанский НПЗ
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Alina Smutko/Reuters

Украинские беспилотники атакуют Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают местные жители, за последний час в районе завода было сбито пять беспилотников. Обломки упали за территорией НПЗ.

«Беспилотники летят на Рязань больше суток — это самая массированная атака на регион с начала СВО. Как стало известно Mash, для их перехвата в небо подняли военный вертолет», — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Самары ввели временные ограничения на работу.

До этого московский аэропорт Домодедово возобновил работу после введения аналогичных ограничений.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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