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Глава Тульской области рассказал о пострадавших в Туле после атаки БПЛА

Миляев: жилые и нежилые здания повреждены в Туле из-за атаки БПЛА
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Shutterstock

Во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Туле были повреждены жилые и нежилые здания, а также пострадали два человека. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Еще ряд зданий в городе получили повреждения из-за падения обломков дронов.

Миляев добавил, что два человека получили ранения легкой степени, им оказали медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что звуки взрывов слышны в небе над городом Новомосковском в Тульской области. По предварительной информации, средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:50 мск сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов — 42 — было уничтожено в Курской области.

С 18:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа.

Ранее власти Тульской области объяснили отключение мобильного интернета в регионе.

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