Власти Тульской области объяснили отключение мобильного интернета в регионе

Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области было принято ради безопасности всех жителей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, противник не прекращает воздушные атаки по территории России. Так, только за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 беспилотников в разных регионах России, отметил Миляев.

Он подчеркнул, что в Тульской области продолжают работать стационарный интернет и Wi-Fi.

«Безопасность важнее всего», — написал Миляев и призвал жителей с пониманием относиться к отключению мобильного интернета.

21 мая Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать химическое предприятие в городе Алексин в Тульской области. Силы ПВО сбили беспилотники, обломки которых упали за территорией предприятия. Отмечалось, что жители сообщают о проблемах с интернетом.

В среду жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Самое большое количество обращений поступило от жителей Липецкой области, однако губернатор региона Игорь Артамонов отреагировал на инцидент, объяснив, что проблемы в работе мобильного интернета связаны с угрозой атаки беспилотников.

Ранее были названы цели и места запуска украинских БПЛА по России в ночь на 21 мая.